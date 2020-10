Seit heute notieren die Aktien von Allegro an der Börse in Warschau. Ausgegeben wurden die Aktien beim Börsengang zu je 43,00 Zloty. Der erste Kurs am Morgen lag bei 65,00 Zloty. Im Tagesverlauf notierte die Aktie zwischen 60,00 Zloty und 72,10 Zloty. Den Handel beendet hat der Börsenneuling den Tag bei 70,00 Zloty. Erstzeichner können damit einen Gewinn von fast 63 Prozent verbuchen.Damit kommt Allegro auf eine ...