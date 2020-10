Sirona Biochem unterzeichnet Vertrag mit weltweit agierendem Pharmaunternehmen für klinische Studie zu seinem neuartigen Hautpflegewirkstoff TFC-1067

Die am 5. Oktober gestartete klinische Studie wird über 12 Wochen an mindestens 125 Probanden durchgeführt. Sie findet unter der Leitung von Dermscan (einem Geschäftszweig von Eurofins) statt. Dermscan ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet von klinischen Studien in der Kosmetik. Der Endpunkt der Studie ist dann erreicht, wenn festgestellt wird, dass der Wirkstoff die Hyperpigmentierung oder „dunkle Flecken“ auf der Haut verringern kann.

Es werden zahlreiche Parameter gemessen, unter anderem auch die zusätzlichen Wirkungsweisen von TFC-1067 in einer höheren Konzentration und einer verbesserten Formulierung. Die Studie wird voraussichtlich Anfang 2021 abgeschlossen. Die Ergebnisse sollen im Februar 2021 vorliegen. Die Entwicklung des Studienprotokolls erfolgte im Rahmen der 100%igen Tochtergesellschaft von Sirona, und dem für die Hauptpflege verantwortlichen wissenschaftlichen Team des Unternehmens.

Im Anschluss an die Studie wird das Unternehmen als erstes Zugang zu den klinischen Studienergebnissen erhalten, um die mögliche Anwendung durch seine dermatologische Tochtergesellschaft zu bewerten.

„Einen Partner dieses Kalibers an unserer Seite zu haben, der uns bei der Planung und Finanzierung unserer klinischen Studie unterstützt, zeugt vom großen Potenzial des Wirkstoffs TFC-1067“, meint Dr. Howard Verrico, CEO von Sirona Biochem. „Wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit mit dem klinischen Team des Unternehmens im Verlauf der Studie, in der wir den Wirkstoff in einer höheren Dosierung und verbesserten Formulierung untersuchen. Es konnte bereits klinisch nachgewiesen werden, dass TFC-1067 dunkle Flecken selektiv aufhellt und sie an den umgebenden Hautton anpasst. Die Fähigkeit, die Sichtbarkeit dunkler Flecken zu verringern und gleichzeitig den darunter liegenden Hautton sicher zu erhalten, ist ein einzigartiger Vorteil für den Endverbraucher.“