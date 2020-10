Chinas Außenhandel wächst stark - Rohstoffimporte steigen teils deutlich

Peking 13.10.2020 - Der chinesische Zoll hat die jüngsten Daten zu Ein- und Ausfuhren im September veröffentlicht. Die Importe von Rohöl und Sojabohnen stiegen deutlich. Auch die Importe von Kupfer fielen wieder stark aus.



Wie der chinesische Zoll heute mitteilte, wuchs der Außenhandel Chinas in den ersten neun Monaten des Jahres um 0,7 Prozent. Dabei wuchsen die Exporte um 1,8 Prozent, während bei den Importen ein Rückgang um 0,6 Prozent zu verzeichnen war.





Im September wuchsen die Exporte in US-Dollar um 9,9 Prozent, nach 9,5 Prozent im Vormonat. Die Importe stiegen um 13,2 Prozent, nachdem diese im Vormonat noch um 2,1 Prozent zurückgegangen waren. Der Handelsbilanzüberschuss betrug 37 Mrd. USD und ist damit gegenüber August deutlich zurückgegangen.In Yuan berechnet wuchsen die Exporte um 8,7 Prozent, die Importe um 11,6 Prozent und der Handelsbilanzüberschuss belief sich auf 257,68 Mrd. Yuan.Rohstoffimporte steigen deutlichWie weiterhin bekanntwurde, sind die Rohstoffimporte in den meisten Fällen wieder deutlich gestiegen.Bei Kupfer waren im September Importe im Umfang von 722.450 Tonnen zu verzeichnen, wie der Zoll mitteilte. Damit lagen die Importe nur knapp unter dem Rekordhoch im Juli.Auf Sicht der ersten neun Monate des Jahres stiegen die Importe um 41 Prozent auf 4,99 Mio. Tonnen.Die Importe von Kupferkonzentrat lagen im September bei 2,14 Mio. Tonnen, das höchste Niveau seit zehn Monaten.Bei Rohöl wurden Importe von 48,48 Mio. Tonnen bzw. 11,8 Mio. Barrel/Tag registriert. Gegenüber August stiegen die Importe damit um 2,1 Prozent. Auf Sicht der ersten neun Monate des Jahres beliefen sich die Importe auf 416 Mio. Tonnen bzw. 11,08 Mio. Barrel/Tag und sind somit um 12,7 Prozent gestiegen. Die hohen Importe werden teils darauf zurückgeführt, dass Engpässe bei Lagerkapazitäten aufgelöst werden konnten.Auch bei den Sojabohnen kam es beim Import zu Verzögerungen, weshalb die Zahlen für September als aufgebläht bezeichnet wurden. Die Importe beliefen sich auf 9,79 Mio. Tonnen, 19 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass das Gros der Lieferungen aus Brasilien stammte. Chinesische Importeure hatten in den vergangenen Wochen ihre Orders in den USA massiv ausgeweitet.Die Importe von Eisenerz beliefen sich auf 108,55 Mio. Tonnen.