Unternehmen in Deutschland stellen eigene Wettbewerbsvorteile infrage

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Nahezu 40 Prozent der Entscheider in Deutschlands Unternehmenzweifeln daran, dass die bisherigen Wettbewerbsvorteile auch in drei Jahren nochBestand haben werden. Besonders das Fehlen passender Mitarbeiter wird zurBelastung, wenn es darum geht, sich erfolgreich am Markt zu behaupten.Alarmierend: Schon heute kann gut jeder vierte Entscheider in Firmen mit mehrals 500 Mitarbeitern keine Aussage zum Wettbewerbsvorteil des Unternehmenstreffen - entweder weil es ihn nicht gibt oder sie sich keine Meinung bildenkönnen. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage (https://www.soprasteria.de/newsroom/publikationen/studien/free/studie-what's-your-edge---wettbewerbsvorteile-im-entscheider-check) des Marktforschungsinstitutes Civey im Auftragvon Sopra Steria.Die Digitalisierung, ein verschärfter globaler Wettbewerb sowie dieCorona-Pandemie fordern die deutsche Wirtschaft heraus. Zwar sehen zwei von fünfEntscheidern (38,6 Prozent) klare Wettbewerbsvorteile im eigenen Unternehmen.Doch jeder vierte Unternehmensentscheider (26 Prozent) hierzulande muss passenund weiß nicht, in welchen Bereichen ein Vorsprung vor der Konkurrenz besteht."Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, den eigenen Edge - also deneigenen Wettbewerbsvorteil - zu kennen, um sich zu fokussieren", sagt Urs M.Krämer, CEO der Management- und Technologieberatung Sopra Steria. "Viele Firmendenken dabei zwar zunächst an das eigene Produkt oder andere klassische USPs,doch der Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens kann sehr viel mehr als dassein." So zählt Krämer besonders kurze Innovationszyklen, den konsequentenEinsatz von Automatisierung oder die Motivation der eigenen Mitarbeiter alsBeispiele auf. In einem Blogbeitrag (https://www.digitale-exzellenz.de/whats-your-edge-usp-nicht-mit-wettbewerbsvorteil-gleichsetzen/) ordnet er die Ergebnisseein.Datennutzung und Technologien machen selten den Unterschied ausDie Mehrheit der Unternehmen gibt sich bei den eigenen Stärken konservativ.Jeder zweite Entscheider sieht das eigene Unternehmen bei Qualität undVerfügbarkeit von Produkten im Vorteil sowie beim Fleiß der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Jeweils rund ein Drittel verweist auf die Leistungsfähigkeit beiService und Aftersales, die eigene Innovationsfähigkeit sowie dieKundenfokussierung. Als digitaler Technologieführer sehen sich dagegen diewenigsten: Der Einsatz smarter Technologien wie Künstlicher Intelligenz (18,2Prozent) oder datengetriebener Geschäftsmodelle (11,5 Prozent) spielt bei der