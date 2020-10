Wiener Feinbäckerei Heberer begibt dritte Unternehmensanleihe – Zinskupon von 4,00% p.a.

Eckdaten der Heberer-Anleihe 2020/25

Festzins : 4 % p.a. Zinszahlung : Rückzahlung 2025 Anlagezeitraum : 01.10.2020 – 30.09.2025

(5 Jahre Laufzeit) Zeichnung : ab 1.000 € Wertpapier-Art : Inhaber-Schuldverschreibung ISIN : DE000A289X19 WKN : A289X1

Hinweis: Weitere Informationen zur Anleihe finden Sie über www.heberer.de/anleihe

Bundesweit 220 Filialen

Mit rund 220 Filialen in den Kernregionen Rhein-Main, Berlin und Thüringen gehört die Wiener Feinbäckerei Heberer bundesweit zu den Marktführern der Branche. Das Unternehmen wurde 1891 in Offenbach am Main gegründet und ist vor allem in der Heimatregion Rhein-Main äußerst präsent.

Nach der erfolgreichen Übernahme eines größeren Pakets an Backfilialen von REWE in der Rhein-Main-Region soll das Wachstum nun weiter vorangetrieben werden. Auch in der Metropolregion Berlin, in der es aktuell etwa 40 Filialen gibt, sollen neue Bäckereifachgeschäfte hinzukommen

„Gut aufgestellt“

Die Wiener Feinbäckerei Heberer sieht sich nach eigenen Angaben für die Zukunft in einem wettbewerbsorientierten Umfeld „gut aufgestellt“. Viele der Filialen seien in den letzten zwei Jahren modernisiert und auf ein neues Konzept umgestellt worden, das das Backen vor Ort erlaube („Frontbaking“).

Heberer legt weiterhin großen Wert auf Regionalität. Das Backen vor Ort ermögliche es auf regionale Besonderheiten, Kundenwünsche und Vorlieben einzugehen. „Jedes Bundesland und jede Region sind einzigartig – daher sind es auch die Produkte, die von den Heberer Handwerksbäckern vor Ort hergestellt werden“, so Geschäftsführer Georg P. Heberer.

Die Auswirkungen der Corona-Krise sei durch den erfolgreichen Ausbau des Großkundengeschäfts der Wiener Feinbäckerei Heberer Mühlheim insbesondere im Rhein-Main-Gebiet weitgehend kompensiert worden, berichtet ein Unternehmenssprecher.

