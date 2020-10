Zweifelsfrei steckt der Euro gegenüber dem Singapur Dollar noch immer in einem intakten Abwärtstrend fest und steuert südwärts. Allerdings nähert sich das Paar jetzt aber auch unmittelbar einer äußerst markanten Unterstützung bestehend aus dem seit Januar bestehenden Aufwärtstrend und einer Horizontalunterstützung um 1,5855 SGD an. Für gewöhnlich sorgen derartige Stellen für eine kurzzeitige Gegenreaktion, die sich auch bei diesem Währungspaar einstellen könnte. Daraus muss zwar noch kein nachhaltiger Boden hervorgehen, ein deutlicher Pullback scheint an dieser Stelle jedoch sehr wahrscheinlich und kann durchaus für ein spekulatives Long-Investment herhalten.

Bereithalten

Im Bereich von 1,5855 SGD ist statistisch mit einer Gegenreaktion bullischer Marktteilnehmer zu rechnen, der Euro könnte dann zurück an seine Septembertiefs bei 1,5951 SGD zulegen. Sogar ein Test der runden Marke von 1,60 SGD wäre innerhalb des bestehenden Abwärtstrendkanals denkbar. Aber erst nach Ausbruch über den EMA 50 (blaue Linie) kein weiteres Kurspotenzial zurück an die vorherige Seitwärtsspanne um 1,6119 SGD abgeleitet werden. Für jeden Teilabschnitt können sich Investoren beispielsweise über das zeitlich unbeschränkte Mini Future Long Zertifikat WKN VP54L1 positionieren und hierdurch überdurchschnittlich profitieren. Von volatilen Ausschlägen ist an der Mehrfachunterstützung zweifelsfrei auszugehen, bärische Signale und damit ein Trendbruch kämen erst bei einem Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 1,5792 SGD ins Spiel. In diesem Szenario müssten Abschläge in den Bereich der Sommertiefs von 1,5585 SGD zwingend einkalkuliert werden. Dieses Szenario dürfte jedoch eine monatelange Abwärtsstrecke für den Euro bedeuten.