Top-Explorer in Finnland und Australien mit enormem Potenzial.

Mawson Gold Limited, bis Anfang August 2020 noch unter dem Namen Mawson Resources Limited bekannt, ist ein in Kanada gelistetes Goldexplorationsunternehmen mit hochwertigen Goldvermögenswerten in den bergbaufreundlichen Tier-1-Jurisdiktionen Finnland und Australien. Es hat sich als führendes nordisch/arktisches Explorationsunternehmen etabliert, dessen Hauptaugenmerk auf das Vorzeige-Goldprojekt Rajapalot in Finnland gerichtet ist. Neben einer gesicherten Goldressource besitzt diese Liegenschaft zusätzlich noch ein wirtschaftliches Kobalt Vorkommen, welches dem Unternehmen nicht nur Geld in die Kasse spülen wird, sondern insbesondere den zukünftigen Genehmigungs-Prozess erleichtern kann, da die Regierung in Finnland extrem an Kobalt Vorkommen im Rahmen des Ausbaus der Elektromobilität interessiert ist.

Projekte

Finnland gilt allgemein als einer der weltweit besten Orte für Exploration und Bergbau. Das Fraser Institute stufte es 2019 als zweitattraktivste Bergbauland der Welt ein. Grund dafür ist die Kombination aus Gesteinen des richtigen Alters, dünnem Gletscher (bis zu 99% der Landmasse), außergewöhnliche Infrastruktur und unkomplizierter Bergbaukultur. So ist es nicht verwunderlich, dass viele der weltweit größten Bergbau- oder Explorationsunternehmen sich ebenfalls für eine Tätigkeit in Finnland entschieden haben. Dazu gehören zum Beispiel Agnico Eagle in Kittilä - Europas größte Goldmine. Sie befindet sich 150 Kilometer nördlich von Mawson Gold und begann, wie jetzt Mawson Gold, mit einer kleinen Ressource von 300.000 Unzen. Aktuell liegt sie bei ca. 7 Millionen Goldunzen. Darüber hinaus erkunden oder operieren weitere Big-Player, wie Anglo American, Rio Tinto, B2Gold, First Quantum und Boliden ebenfalls in Finnland.

Das zu 100 % im Besitz befindliche Explorationsprojekt Rompas-Rajapalot ist Mawsons Flaggschiff-Liegenschaft in Finnisch-Lappland und liegt einige Kilometer südlich des Polarkreises. Das Gebiet befindet sich hauptsächlich in der finnischen Gemeinde Ylitornio, wobei einige südöstliche Liegenschaften zu der Stadt Rovaniemi, der Hauptstadt Lapplands, gehören. Die Entfernung zu den beiden Gemeindezentren beträgt jeweils nur etwa 50 km. Der infrastrukturelle Projektzugang ist hervorragend, da in der Gegend bereits eine asphaltierte Straße, ein lokales Forststraßennetz, ein Bahnhof und ein internationaler Flughafen vorhanden sind. Die Landschaft des Gebiets besteht aus Wald und flachen Moorgebieten mit stellenweise flachen, welligen Hügeln.