Am 2. November stehen bei Syzygy die Zahlen zum dritten Quartal an. Vermutlich hat die Gesellschaft im zweiten Quartal den Tiefpunkt gesehen, jetzt soll es wieder aufwärts gehen. Lag das Umsatzminus im zweiten Quartal bei 24 Prozent, so rechnen die Experten von Pareto Securities für das dritte Quartal noch mit einem Minus von 18 Prozent. Das EBIT soll sich von 1,36 Millionen Euro im Vorjahr auf 0,72 Millionen Euro verschlechtern. Im ...