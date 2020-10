Die Reihe neuer Expertenstimmen zur Commerzbank Aktie setzt sich fort. Von Goldman Sachs kommt zwar ein „Neutral” für den Titel, dem die Aktienanalysten aber dennoch einiges an Aufwärtspotenzial zutrauen. Man sieht das Kursziel der Commerzbank Aktie bei 5,60 Euro - im XETRA-Handel am Montag liegt die Commerzbank Aktie aktuell bei 4,425 Euro (+2,48 Prozent). An den Schätzungen hat man nur kleine Anpassungen vorgenommen, nachdem ...