E.ON stockt Beteiligung an Orcan Energy auf / Andreas Sichert, CEO Orcan Energy AG: "Gemeinsam mit E.ON wollen wir noch mehr Unternehmen erreichen. In Deutschland und international" (FOTO)

München (ots) - Der Energiekonzern E.ON hat über seinen Geschäftsbereich E.ON Business Solutions die Beteiligung an dem führenden Cleantech Unternehmen Orcan Energy erhöht. In der vertieften Partnerschaft profitiert Orcan Energy von E.ON`s Marktzugang, seinem Energiemarkt-Knowhow, der großen personellen Ausstattung sowie attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten für innovative und erfolgreiche Geschäftsmodelle.



Der Energiekonzern E.ON hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde seine Beteiligung an Orcan Energy aufgestockt und ist nun größter Shareholder. Orcan Energy ist Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von ORC-basierten Abwärmelösungen und mit weltweit mehr als 250 verkauften ORC-Produkten führend in diesem Bereich.