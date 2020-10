20.10.2020 - NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) hat durch die letzten Aufträge in den Niederlanden und Polen gezeigt, dass man auch ohne NIKIOLA Aufträge "reinholen" kann. Und auch in den Büchern Nel's schlummern noch Beteiligungen, deren Wert erst durch einen Börsengang richtig ermessen werden werden kann. Gestern teilte man nun bei Nel mit, dass die 1995 Beteiligung an Everfuel, die nicht nur in Kopenhagen eine immer wichtigere Rolle als Betreiber von Wasserstofftankstellen übernehmen will (U.a. der Auftrag aus den Niederlanden kam von Everfuel). Hierzu wird Geld benötigt werden. In einem ersten Schritt wird im Rahmen eines weiteren Private Placements die Kapitaldecke aufgestockt. Daran beteiligt sich Nel mit knapp 1 Mio. EUR. Und wichtiger für die Zukunft: Everfuel will sich am Merkur Market - Segment der Osloer börse - listen lassen. Klar: Man will den Hype auf wasserstoffaktien nutzen und wird diesen Börsengang ins Auge fassen, um zukünftig "übe rden Aktienmarkt" weiteres Risikokapital zu akquirieren.

"We’re happy to see the positive development Everfuel has made over the last year and a half, and with the plans the company has for further expansions in the near future, we see this development as very positive," sagt Jon André Løkke, CEO von Nel dazu.