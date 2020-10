Modern Meat stärkt seine Marke durch den führenden Lebensmittellieferservice SPUD

21. Oktober 2020, Vancouver, BC - - Modern Meat Inc., (CSE: MEAT) („Modern Meat“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Fleischalternativen, gibt heute bekannt, dass die Produkte des Unternehmens in das Angebot des Online-Lebensmittellieferservices von SPUD sowie dessen zwei Filialen Be Fresh Cypress und Organic Acres in Vancouver (British Columbia) aufgenommen werden.

Sustainable Produce Urban Delivery (SPUD) ist ein in den kanadischen Provinzen British Columbia und Alberta tätiger Online-Lebensmittellieferant, der hauptsächlich nachhaltiges, frisches, lokales Obst und Gemüse aus biologischem Anbau und Lebensmittel von Landwirten und örtlichen Herstellern verkauft. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver wurde 1997 gegründet und hat sich mit mehr als 700 Mitarbeitern in all seinen Märkten zum größten Online-Lebensmittelhändler in Kanada entwickelt. Mit vertikal integrierten sekundären Produktlinien wie Be Fresh und Organic Acres kann SPUD Lebensmittelkosten und -abfälle reduzieren, was sowohl umweltverantwortlich als auch finanziell attraktiv ist.

„Wir freuen uns sehr, dass Modern Meat in ganz Westkanada so gut ankommt“, meint Tara Haddad, ihres Zeichens CEO von Modern Meat. „Die Nachfrage der Verbraucher nach Online-Lebensmittelkäufen nimmt zu und die Aufnahme unserer Linie von pflanzlichen Fleischalternativen in das Angebot von SPUD eröffnet uns eine breitere Verbraucherbasis und erweitert die Präsenz unserer Marke. SPUD bietet seinen Kunden aufgrund seiner Größe, Technologie und einzigartigen Infrastruktur einen beispiellosen Zugang zu einer breiten Palette von Produkten.“

Die beiden Unternehmen haben erkannt, dass sie in mehrfacher und wichtiger Hinsicht die gleichen Ziele verfolgen. Beide haben nahrhafte Vollwertprodukte zu ihrem Schwerpunkt gemacht und legen großen Wert darauf, den Kunden nachhaltige Optionen anzubieten. Im heutigen schnelllebigen Alltag bietet SPUD.ca die Bequemlichkeit einer Lieferung frei Haus und Modern Meat erleichtert es Verbrauchern, sich gesund zu ernähren. SPUD hat sich außerdem verpflichtet, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und verzeichnet den niedrigsten Lebensmittelabfall (0,5 %) aller Lebensmittelgeschäfte in Kanada. *