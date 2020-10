Ölpreise legen zu - Robuste US-Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 42,71 US-Dollar. Das waren 98 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 91 Cent auf 40,94 Dollar.

Robuste Konjunkturdaten aus den USA stützten im Verlauf die Ölpreise. So ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Zudem stieg im September der Index der wirtschaftlichen Frühindikatoren stärker als erwartet. Auch Zahlen vom Immobilienmarkt überraschten positiv. Eine stärkere Erholung der US-Wirtschaft würde auch die Erholung der Nachfrage stützen.