BARCLAYS belässt SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric nach höher gesteckten Jahreszielen von 125 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anhebung falle deutlicher aus als er erwartet habe, obwohl seine Schätzung bereits über den durchschnittlichen Marktprognosen gelegen habe, schrieb Analyst Shane McKenna in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob nun seine Schätzungen bis 2022 nochmals leicht an und damit auch das Kursziel für die Aktie des Industrieunternehmens und Siemens-Konkurrenten./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 17:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Schneider Electric Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de