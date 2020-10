BARCLAYS belässt PERNOD RICARD auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 173 auf 168 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenhersteller habe dank einer besser als erwarteten Geschäftsentwicklung über die gesamte Unternehmensgruppe hinweg sowie ganz besonders in Amerika überraschend stark abgeschnitten, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie gehe zudem nicht konform mit dem Management, das mit Blick auf das angelaufene zweite Quartal einen vorsichtigeren Ton angeschlagen habe und keine weiteren Verbesserungen erwarte./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Pernod Ricard Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de