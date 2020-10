Schondorf am Ammersee (ots) - Die Negativzins-Welle, die im Moment auf Sparer

zurollt, hat in den vergangenen Wochen deutlich an Dynamik gewonnen. Allein im

Oktober haben bislang mehr als 20 Banken und Sparkassen ein sogenanntes

Verwahrentgelt für private Einlagen auf dem Tagesgeld- oder Girokonto

eingeführt. Seit Jahresanfang sind rund 150 Geldhäuser diesem Schritt gefolgt.



Insgesamt zählt das Verbraucherportal biallo.de aktuell mehr als 300 Geldhäuser

mit Negativzinsen auf Kundeneinlagen

(https://www.biallo.de/geldanlage/ratgeber/so-vermeiden-sie-negativzinsen/) ,

214 davon langen auch im Privatkundenbereich zu. Das ist das Ergebnis einer

fortlaufenden Biallo-Untersuchung von knapp 1.300 Banken und Sparkassen. Zum

Vergleich: Bei der ersten großen Erhebung Ende Juli 2019 waren es lediglich 30

Geldhäuser, die hohe Einlagen von Privatkunden mit Negativzinsen belegten. Damit

hat sich die Zahl seither mehr als versiebenfacht.





Mehrheit der Banken kassiert 0,5 Prozent StrafzinsenMeist ist der Strafzins identisch mit dem negativen Einlagensatz der EZB in Höhevon minus 0,5 Prozent pro Jahr. Es gibt aber auch eine Handvoll Banken, die mehrverlangen. Das Geldhaus mit dem höchsten Strafzins ist derzeit die Bank 1 Saar:Sie berechnet 0,75 Prozent pro Jahr - für Einlagen ab 10.000 Euro auf Tagesgeld-und Girokonten, die ab dem 27. März 2020 eröffnet wurden. Für Konten, die vordem 27. März bestanden, beträgt der Strafzins 0,5 Prozent bei einem Freibetragvon 250.000 Euro je Konto."Das Beispiel der Bank 1 Saar zeigt, dass die Freibeträge bundesweit deutlichsinken", sagt Horst Biallo, Gründer und Geschäftsführer des gleichnamigenVerbraucherportals. "Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den nächstenWochen noch beschleunigen wird. Auf kurz oder lang werden alle BankenStrafzinsen einführen, um sich vor einer Einlagenflut zu schützen."Freibeträge von 10.000 Euro und wenigerZwar beläuft sich der Freibetrag, von dem die Strafzinsen ausgenommen sind, beider überwiegenden Mehrheit noch auf mindestens 100.000 Euro. "Allerding gibt esschon 20 Geldhäuser, die nur noch einen Freibetrag von 10.000 Euro oder wenigereinräumen. Neun Banken und Sparkassen langen unserer Erhebung zufolge bereits abdem ersten Euro zu", so Biallo weiter.Der Rat des Finanzexperten: "Wer von Strafzinsen betroffen ist, sollte sich dieDividenden von Genossenschaftsbanken anschauen, denn hier winken noch Renditenvon bis zu zehn Prozent." Wie die jüngste Biallo-Recherche zuGenossenschaftsdividenden(https://www.biallo.de/geldanlage/news/dividenden-bei-volksbanken/) zeigt, gehenmanche Banken sogar bundesweit auf Mitgliederfang - zum Beispiel dieRaiffeisenbank im Hochtaunus, die kürzlich den maximalen Anlagebetrag pro Kundeauf 50.000 Euro verdoppelt hat. Für das vergangenen Geschäftsjahr hat dasGeldhaus eine Dividende von 2,5 Prozent in Aussicht gestellt. Renditen, vondenen klassische Zinssparer derzeit nur träumen können.