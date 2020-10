Biden unterstützt Forderung des Repräsentantenhauses, des Senats und des Weißen Hauses nach nordamerikanischer Strategie für den Bergbau zur Produktion kritischer mineralischer Rohstoffe

Vancouver, Kanada 26. Oktober 2020. Lomiko Metals Inc. („Lomiko“) (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FWB: DH8C) konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung von Graphit für die neue grüne Wirtschaft. Lomiko hat die sich abzeichnende Gesetzgebung beobachtet, die darauf abzielt, die Abhängigkeit von China bei der Versorgung mit Graphit, Lithium und anderen Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge zu reduzieren. Derzeit wird Graphit zu 100% in die Vereinigten Staaten importiert, da es keine einheimischen Graphitminen gibt, die in der Lage sind, Material für Graphitanoden für Elektrofahrzeuge zu produzieren. Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilungen vom 9. September 2020 und 7. Oktober 2020 im Zusammenhang mit der Änderung der Regierungspolitik in Bezug auf kritische mineralische Rohstoffe.

US-Wahlbonus für die Bergbauindustrie für kritische mineralische Rohstoffe

Es ist ein Glücksfall für die Bergbauindustrie für kritische mineralische Rohstoffe, dass der ehemalige Vizepräsident und derzeitige Favorit für das Präsidentenamt, Joe Biden, den US-Bergarbeitern privat mitgeteilt hat, dass er die Ankurbelung der heimischen Produktion von Metallen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen, Sonnenkollektoren und anderen Produkten, die für seinen Klimaplan von entscheidender Bedeutung sind, unterstützen würde, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichten.

Es wurde bereits damit gerechnet, dass Biden, der als Vizepräsident Obamas fungierte und in Umweltschutzkreisen hohes Ansehen genießt, in dieser Richtung weitermachen wird. Der demokratische Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten unterstütze auch überparteiliche Bemühungen zur Förderung einer inländischen Versorgungskette für Graphit, Lithium, Kupfer, Seltene Erden, Nickel und andere strategische Rohstoffe, die die Vereinigten Staaten aus China und anderen Ländern importieren, so die Quellen. Biden wird in Fragen des Bergbaus und der grünen Energie auch von der kanadischen Regierung geschätzt, die ein Abkommen über eine Lieferstrategie zwischen Kanada und den USA unterzeichnet hat.