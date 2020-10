Unilever-MitarbeiterInnen gestalten die Zukunft der Arbeit im Herzen der Hansestadt (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Unilever bezieht neue Firmenzentrale im Nikolaiquartier

- Gebäude von MitarbeiterInnen selbst gestaltet

- Virtueller Einzug: Seit Anfang März ist die Belegschaft im Home-Office



Unilever zieht mit seiner Firmenzentrale für Deutschland, Österreich und die

Schweiz in das Herz der Hansestadt. Da die Belegschaft der Verwaltungsstandorte

seit Anfang März im Home-Office tätig ist, erfolgte der Einzug virtuell. Eine

weitere Besonderheit: Das neue Büro wurde komplett von MitarbeiterInnen

gestaltet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Vom Buzzword zur Haltung: MitarbeiterInnen leben New WorkBei der Gestaltung der neuen Firmenzentrale geht Unilever neue Wege und stelltdie individuellen Bedürfnisse der Belegschaft in den Mittelpunkt. Über ein Jahrlang haben mehr als 60 freiwillige MitarbeiterInnen in selbstorganisierten,vernetzten Arbeitsgruppen an der Gestaltung des neuen Gebäudes gearbeitet, mitvoller Budgetverantwortung und maximaler Handlungs- und Entscheidungsfreiheit.So gestalteten die MitarbeiterInnen nicht nur die Bürofläche selbst, sondernentwickelten auch visionäre Konzepte für eine neue Arbeitskultur. Ziel derArbeitsgruppe Nachhaltigkeit ist beispielsweise, den ökologischen Fußabdruck derMitarbeiterInnen durch CO2-Einsparungen zu verringern. So werden im Caféhauptsächlich pflanzliche Produkte in Bioqualität angeboten und ausschließlichwiederverwendbare Verpackungen für To-Go-Optionen verwendet. Kern des neuenMobilitätskonzepts ist die umweltfreundliche Anreise ins Büro.Fahrradstellplätze ersetzen PKW-Parkplätze. Die Bezuschussung des öffentlichenNahverkehrs wurde signifikant erhöht, der Hauptteil wird nun vom Unternehmengetragen.Die Zukunft begann schon gesternAls die Planungen für die neue Zentrale begannen, war Covid-19 noch kein Thema.Umso bemerkenswerter ist, dass MitarbeiterInnen mit der Gestaltung des Gebäudesbereits vor über einem Jahr die Weichen für eine völlig neue Arbeitsweisegestellt haben. Dabei wurden viele Fragen bereits vorweggenommen, die heute dieZukunft der Arbeit bestimmen: Wie stark ersetzt die virtuelle Zusammenarbeit einphysisches Zusammensein? Und wenn bei Unternehmen die ständige Veränderung zumAlltag gehört, welche Rolle spielen dann Gebäude, die nur eingeschränktveränderbar sind? Kernstück des Gebäudekonzepts ist deshalb die maximaleAnpassungsfähigkeit der Arbeitsumgebungen. Dazu gehören modernste Technik, diedas Arbeiten vor Ort genauso ermöglicht wie im virtuellen Raum, oder offene undflexibel einsetzbare Arbeitszonen unterschiedlicher Größe für kreativeZusammenarbeit oder als gemütliche Rückzugsorte.Mit dem neuen Gebäude ist Unilever organisatorisch und kulturell bestens