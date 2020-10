Mayen (ots) - Wie wertvoll ein eigenes Haus wirklich ist, haben in den

vergangenen Monaten Millionen neu schätzen gelernt. Gesund wohnen, das eigene

Umfeld genießen und dabei bewusster leben: Natur hat Konjunktur. Auch bei der

Auswahl von Baumaterialien setzen mehr Menschen auf Langlebigkeit und

Wertbeständigkeit. Vergangenheit, Nachhaltigkeit und Zukunft vereint ein neues

Dach- und Fassadensystem.



Sonnenstrom erleichtert das ökologische Gewissen und macht auf Dauer von

steigenden Strompreisen unabhängig. Häufig stören aber aufgeständerte Elemente

auf dem Dach die Ästhetik oder sie lassen sich bautechnisch schwer umsetzen.

Doch Solarstromelemente müssen nicht zwangsweise auf dem Dach montiert werden:

An der Fassade sind vollintegrierbare Anlagen nicht nur ein Blickfang, sondern

liefern bereits als Kleinanlage tagsüber günstigen Haushaltsstrom für den

Eigenbedarf.





Detlef Kluthe (63) ist IT-Spezialist und Tüftler, dem "es immer wieder Spaßmacht, etwas Neues auszuprobieren." Bei der Sanierung seines Dreifamilienhaueswollte er nicht nur optisch wie energetisch ein Zeichen setzen, sondern seinenMietern doppelt beim Sparen helfen. "Die Fassade an der Wetterseite musstedringend gedämmt und erneuert werden", blickt er auf einen frostigen Winter mithohen Energiekosten zurück.Den Altbau aus den sechziger Jahren hatte er als Sanierungsfall übernommen -Heizung, Dach und Dämmung als Sofortmaßnahme erneuert. Für die notwendigeFassadensanierung des alten Ziegelbaus standen anfangs eine Wärmedämmung mitPutz oder eine Vorsatzwand mit Klinker im Fokus - beides suboptimal in den Augendes Bauherren: "Das eine später mit erhöhtem Pflegeaufwand und schlechtkalkulierbaren Entsorgungskosten für die Schaumplatten, das andere mitzusätzlichen und erheblichen Fundamentkosten verbunden."Kluthe, als Informatiker auf professionelle Problemlösungen gepolt, erinnertsich: "Ich wollte lieber etwas Nachhaltiges, etwas, womit die Kinder späterkeine Probleme haben. Aber auch etwas, das in unseren Budgetrahmen passte." Aufder Suche nach Alternativen entdeckte er das junge Rathscheck Schiefer-System,das sowohl auf dem Dach als auch an der Fassade einsetzbar ist - und denAnsprüchen an Ökologie und Ökonomie gerecht wird. "Die zeitlosen modernenRechtecksteine haben mir gut gefallen, die Natürlichkeit, die Langlebigkeit undder geringe Preisunterschied zu anderen Fassadenbekleidungen habenzusammengenommen dann die Entscheidung recht einfach gemacht."Hinter der seidig glänzenden Schieferfassade ist jetzt eine Mineralfaserdämmungdafür verantwortlich, dass im Winter die Wärme drinnen und im Sommer draußen