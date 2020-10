SAP, Nel Asa, Biontech, Carnival, DAX – was jetzt zu tun ist…

Liebe Leser, zuletzt war sie eine Bastion – die 70er-Marke bei Biontech. Das Potenzial für Impfstoffhersteller könnte kaum größer sein angesichts der Aussichten in Sachen Covid, leider. Doch im Gegensatz zum März sehen wir keine Kursexplosion der Aktie auf die Explosion bei den Infektionszahlen. Dies hat seinen Grund, der uns auch dazu bewogen hat, sorgsam in unseren Depots mit unserem hohen Cash-Anteil umzugehen. Im Tradingdepot puffert uns heute die WKN SR9Z6E - wer hätte solch ein Papier nicht gern heut im Depot. Plus 100% liegen wir vorne. Dazu – SR90TP – weiterhin plus 345 Prozent. Auch im Turbo-Dienst - SR90U3 - plus 70 Prozent. So haben unsere Depots -die Ihr gerne auch mal 4 Wochen testen könnt im kurzen Abo – von 13.200 auf 12.200 im DAX nichts eingebüßt. Die Vola-Daten aber signalisieren ganz klar – bitte aktiv werden in den nächsten Tagen. Biontech fällt da unter spekulativ, doch auch bei SAP, Tesla oder auch Nel – schöne Bodenbildung – kann man aktiv sein. Spannend wird es, ob der DAX seinen Rebound von 12.120 auf 12.400 hinlegen kann. Denn nach dem Rutsch von 12.700 auf 12.100 in fast einem Rutsch wäre ein Comeback fällig. Unser Korrekturszenario – 1/3 der Aufwärtsbewegung seit März – ist schon zum guten Teil abgearbeitet. Unsere Depots haben 2020 bestens funktioniert, durch die Bank inklusive des neuen! Markenwertportfolios und wir stellen jetzt die Weichen für 2021. Das sollte jeder Börsianer tun, denn das Jahr wird nicht minder herausfordernd. Übrigens – von 8 bis 22 Uhr gab und gibt es mails für unsere Leser. Service an solch turbulenten Tagen selbstverständlich. PS: Schauen Sie auf die Verlierer an der Nasdaq. Kreuzfahrt und Airlines – Corona ist auch in den USA wieder Thema. Dabei ist in 7 Tagen Wahl….

Seite 2 ► Seite 1 von 2