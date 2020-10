Der Megatrend Wasserstoff ist bereits an der Börse angekommen. Wie Anleger daran partizipieren können, erläutern wir.

Mitten in der Krise gibt Deutschland Stoff – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Große Koalition will mit neun Milliarden Euro den Aufbau einer Wasserstoffindustrie fördern. An den Finanzmärkten hat die Wasserstoff-Revolution bereits begonnen. Wir erläutern, wie Anleger die neue Energie in ihr Portfolio lenken können.

Im Zuge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Reisebeschränkungen ist der internationale Flugverkehr regelrecht eingebrochen. Wann und ob er sein Vorkrisenniveau je wieder erreichen wird, ist fraglich – denn auch aus Nachhaltigkeitsgründen ist das Flugzeug in Verruf geraten. Nicht umsonst hat das Wort „Flugscham“ in den vergangenen Jahren Eingang in unseren Sprachgebrauch gefunden. Wenn es nach Airbus geht, sind Kurztrips nach Barcelona, Paris oder Amsterdam ab 2035 jedoch wieder ohne schlechtes Gewissen wegen des klimaschädlichen CO 2 -Ausstoßes möglich: Dann möchte der europäische Flugzeughersteller das erste emissionsfreie Verkehrsflugzeug an den Start bringen – angetrieben von Wasserstoff.

Grüner Wasserstoff ist eine nachhaltige Alternative zu Benzin, Diesel, Kerosin oder Schweröl. Er kann für saubere Mobilität und eine effiziente Versorgung mit Strom und Wärme sorgen sowie als Speicher erneuerbarer Energien genutzt werden, ebenso wie als Prozessgas in der Industrie. Das macht Wasserstoff zu einem äußerst vielseitigen Energieträger und einem wichtigen Element der Energiewende. Darüber hinaus ist er unbegrenzt verfügbar: Wasserstoff ist das am häufigsten vorkommende chemische Element im Universum, gebunden überwiegend in Form von Wasser. Allerdings ist für das Erreichen der Pariser Klimaschutzziele nur der nachhaltige grüne Wasserstoff von Bedeutung.

Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff

Es gibt vier Möglichkeiten, Wasserstoff nutzbar zu machen. Eine Methode ist die Elektrolyse: Bei diesem Verfahren wird Wasser unter Strom gesetzt und spaltet sich dadurch in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Wird dieser Prozess ausschließlich mit erneuerbarer Energie durchgeführt, dann handelt es sich um nachhaltigen „grünen Wasserstoff“.