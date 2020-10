Brent-Rohöl fällt unter 40 USD - API meldet Bestandsanstieg

Anzeige

London 28.10.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch deutlich leichter. Die wachsende Wahrscheinlichkeit von Lockdowns belastet die Stimmung. In den USA sind die Rohölbestände laut API wieder gestiegen.



Wie das private American Petroleum Institute am Dienstag mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,577 Mio. Barrel gestiegen. Dies lag deutlich über en Erwartungen des Marktes.