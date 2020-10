Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Ein Feuerwerk neuer Dienstleistungen infolge vonCorona? Ein pandemiegetriebener Durchbruch bei der Digitalisierung? Diese häufigprognostizierten Entwicklungen kann der Innovation Benchmark 2020 desBeratungsunternehmens AXXCON für die Energiewirtschaft noch nicht belegen. DieZahl der in der Studie untersuchten, innovativen Leistungsangebote deutscherEnergieversorger ist von 2019 nach 2020 um 22 gestiegen und nach Eintritt derPandemie zusätzlich um zwei gestiegen, in den Bereichen Home Entertainment undregionaler Nahverkehr. Mit neuartigen oder gar disruptiven Angeboten in ihremKerngeschäft hingegen waren die Unternehmen im Corona-Jahr sogar besonderszurückhaltend. "Im Vergleich zu den Vorjahren scheint die Innovationstätigkeitzurückgegangen zu sein. Die EVUs verfolgen eher Follower- bzw.Stay'n'Wait-Strategien als wirklich neue Leistungen auf den Markt zu bringen",kommentiert Stefan Jaschke, Partner bei AXXCON und Experte für den Energiemarkt.Angesichts der herrschenden Unsicherheit sei das zwar verständlich, ein großerWurf werde auf diese Weise jedoch nicht gelingen. Einen Schub durch Corona habenvor allem wenig überraschende Themen wie Online-Zählstände, elektronischeAbrechnung und Kundenportale bekommen. Jaschke: "Diese Leistungen werden nun vonfast allen untersuchten EVUs angeboten."Für die jährlich durchgeführte Studie zur Innovationstätigkeit deutscherEnergieversorgungsunternehmen wurde das nach außen sichtbare Angebot innovativerServices und Produkte von Beratungs-Apps über Elektromobilität und neueSpeichertechnologien bis hin zu Telefonie und Internet verglichen. Grundlagewaren die aktuellen Einträge auf den jeweiligen Internetseiten der Unternehmen.Um die Auswirkungen von Corona zu erfassen, wurden die innovativenDienstleistungen einmal im Frühjahr und einmal im Spätsommer 2020 erhoben.Untersucht wurden 28 deutsche Energieversorger - von den großen landesweitagierenden Playern bis hin zu kleineren und mittleren Stadtwerken. Letzterewurden exemplarisch ausgewählt, um die verschiedenen Größenordnungen abzubilden.Die im Rahmen der Untersuchung betrachteten EVUs generieren einen Jahresumsatzvon ca.128 Milliarden Euro. Insgesamt werden in Deutschland auf dem Energiemarktjährlich ca. 305 Milliarden Euro erwirtschaftet.Große Player haben aufgeholtSieger des diesjährigen Vergleichs ist das Unternehmen EnBW mit einemJahresumsatz von 38,2 Milliarden Euro, es folgen EWE mit 5,6 Milliarden Euro aufPlatz zwei und EON mit 41,5 Milliarden Euro auf Platz drei. Damit spielen imaktuellen Ranking kleine regionale Energieversorger eine deutlich geringereRolle als in den Vorjahren, als etwa im Jahr 2019 die Stadtwerke Münster neben