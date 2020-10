SAP – die neue Bayer?

Schlachtet der deutsche Aktienmarkt sein zweites Schwergewicht innerhalb kurzer Zeit? Nachdem Bayer einen herben Absturz erlitt, und übrigens Merck mittlerweile der wertvollste Chemiekonzern ist, geht es nun für SAP in den Keller. Was tun? Wir kaufen nach! Auf den Kurssturz auf 100 Euro folgten nun die Corona-Turbulenzen. Das trifft natürlich auch SAP, aber mit mittel-bis langfristigem Blick ist die Aktie ein klarer Kauf. Wir empfehlen den Bull UD53EH – kostenfrei handelbar übrigens via Smartbroker schon ab 500 Euro. Einen Kommentar zum aktuellen Marktumfeld findet ihr hier in unserer Kolumne bei CAPITAL. Bei uns rödeln derzeit die Maschinen. Nachdem wir im Sommer immer wieder zur Vorsicht gemahnt hatten und die passenden Absicherungen vorgestellt haben, wird die Geduld nun belohnt. Wir greifen selektiv und mit Verstand zu. Wer dabei sein will, schaut hier rein…