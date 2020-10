Bund will Veranstaltungsbranche und Messebau im November helfen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung plant angesichts der verschärften Corona-Beschränkungen auch weitere Hilfen etwa für die Veranstaltungsbranche und den Messebau. Das sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch in Berlin. Bei den Überbrückungs- und Nothilfen für Unternehmen würden weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht, "um vor allem denjenigen, die im November von einschränkenden Maßnahmen betroffen sind, unmittelbar zu helfen", sagte Heil. Bund und Länder wollten am Mittwoch drastische Beschränkungen bei Treffen, Veranstaltungen und Gastronomie beschließen.

"Darüber hinaus werden wir uns auch den Hilfen für Branchen nochmals zuwenden, die besonders betroffen sind. Ich nenne - nicht nur weil die hier in Berlin auf der Straße sind - die Veranstaltungsbranche und den Messebau", so Heil. In Berlin demonstrierten erneut Tausende Menschen aus der Veranstaltungsbranche für umfassendere staatliche Hilfen in der Corona-Krise.