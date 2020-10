Seite 2 ► Seite 1 von 2

Coswig (ots) - Gesetzliche Rente reicht als Sicherheit nicht mehr ausImmer mehr Deutsche sehen, dass Ihre gesetzliche Rente als Altersabsicherungnicht ausreichen wird. Eine deutliche Versorgungslücke tut sich auf. Was abertun gegen Armut im Rentenalter? "Der Blick in die Zukunft sieht für manchenziemlich unerfreulich aus. In unseren Informationsgesprächen kommt es häufigervor, dass Menschen beim Anblick Ihres Rentenbescheids beinahe die Fassungverlieren", erklärt Sven Thieme.In den nächsten Jahren wird der Druck auf das Rentensystem steigen. Die Gründedafür sind nach Einschätzung der Experten vielfältig. Zunächst ist da diedemografische Entwicklung: In den nächsten Jahren gehen die Babyboomer, diegeburtenstarken Jahrgänge, in Rente. Kommen derzeit auf 60 Rentner rund 100Beitragszahler, werden in spätestens zehn Jahren 100 Rentenempfänger gleichvielen Beitragszahlern gegenüberstehen. Außerdem wird sich die wachsende Zahlunsteter Erwerbsbiografien und das Anwachsen des Niedriglohnsektors sehr negativauswirken. Ein großer Personenkreis, der nur wenig in die Rentenkasse einzahlt.Auch lange Zeiten der Arbeitslosigkeit machen sich bei der Rente negativbemerkbar. Hinzu kommen die Rentenreformen der vergangenen Jahrzehnte, die fastausnahmslos auf eine Kürzung des Sicherungsniveaus der gesetzlichen Renteabzielten. Eine düstere Prognose für viele zukünftige Senioren. Und das Problemwird sich noch verschärfen; denn jetzt kommt auch die Corona-Krise dazu.COVID-19 wirkt sich auf die Rente ausDie Pandemie wird Spuren im Rentensystem hinterlassen, soviel ist sicher. Wieheftig die Auswirkungen sein werden, ist noch nicht abzusehen. Das hängt auchdavon ab, wie hoch die Einnahmeausfälle für die Rentenversicherung am Ende seinwerden. Die Corona-Pandemie in Deutschland führt zu einer Rezession undverursacht einen Beschäftigungsrückgang. Kurzarbeit und andere Maßnahmen federnihn ab. Dennoch kommt es zu einem Rückgang der Lohnsumme. Da die Lohnsumme dieFinanzierungsgrundlage der gesetzlichen Rentenversicherung darstellt, wird daszwangsläufig Folgen für die Rente haben. Im Jahr 2005 wurde die sogenannteRentengarantie bis 2025 im deutschen Rentenrecht eingeführt. Sie verhindert einAbsinken des Rentenwertes auf unter 48 Prozent des durchschnittlichen Entgelts;die Renten können zwar stagnieren, aber nicht sinken. Die Pandemie trifft alsojetzige Beitragszahler durch ihre sinkenden Lohneinkünfte stärker, als Menschendie bereits in Rente sind.Erwerbstätige und künftige Rentner fürchten sich häufig vor Altersarmut undhaben gleichzeitig aber ein erschreckend geringes Wissen über das Thema