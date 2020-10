Transphorm veröffentlicht neueste Daten zur Zuverlässigkeit von Hochspannungs-GaN

Transphorm, Inc. (OTCQB: TGAN) – ein Pionier und weltweiter Anbieter von hochzuverlässigen Hochleistungs-Galliumnitrid-Leistungswandlungsprodukten (GaN) – hat heute aktualisierte Informationen über die Qualität und Zuverlässigkeit (Quality and Reliability, Q+R) seiner GaN-Technologie veröffentlicht. Gegenwärtig bietet die GaN-Plattform von Transphorm eine FIT-Rate von < 1 Ausfall pro Milliarde Stunden in realen Anwendungen, was auf eine sehr hohe Zuverlässigkeit hinweist. Die FIT-Berechnung basiert auf mehr als 10 Milliarden (10B) Betriebsstunden vor Ort, kumuliert aus einer installierten Basis von etwa 250 Megawatt (MW).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201030005644/de/