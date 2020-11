Frankfurt am Main (ots) - Die Blockchain-Technologie entwickelt sich zunehmend

zum Wirtschaftsfaktor. Wie die Studie "Time for Trust" der Wirtschaftsprüfungs-

und Beratungsgesellschaft PwC prognostiziert, wird die Technologie bereits im

kommenden Jahr rund 66 Milliarden US-Dollar zum globalen Bruttoinlandsprodukt

(BIP) beitragen.



Bis 2030 hat die Blockchain nach Einschätzung der von PwC befragten Ökonomen das

Potenzial, die weltweite Wirtschaftsleistung um 1,76 Billionen US-Dollar zu

steigern. Das entspricht einem Anteil von 1,4 Prozent des globalen BIP. Zudem

erwarten die Experten, dass die Technologie in den kommenden fünf Jahren global

von der Mehrzahl der Unternehmen eingesetzt wird.





Alle Branchen profitierenDie Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Mithilfe einer Blockchain lassen sichDokumente zertifizieren, Daten verschlüsseln, digitale Assets generieren sowieTransaktionen fälschungssicher und in Echtzeit weltweit ohne Intermediäreabwickeln. Allein die Bereiche öffentliche Verwaltung, Bildung und Gesundheitkönnen bis 2030 insgesamt 574 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Erträgen ausmöglichen Effizienzen erzielen. "Das Potential der Blockchain wird nichtausgeschöpft, wenn ein Unternehmen die Technologie nur für den internen Gebrauchaufbaut. Der größte Vorteil an einer Blockchain ist, dass sie das Vertrauenzwischen Unternehmen fördert und einen gleichberechtigten Austausch ermöglicht,der Zwischenhändler ausschließt" erläutert Husen Kapasi , Blockchain Leader beiPwC Europe.Vorreiter China und USAVor allem China und die USA werden der Studie zufolge in den kommenden zehnJahren von der Blockchain profitieren. In Europa dürfte die Technologie Schwedendank vorhandener IT-Infrastrukturen und Fachkräfte einen BIP-Anstieg um 3Prozent bescheren, gefolgt von Luxemburg (2,6 Prozent). Deutschland winken einBIP-Anstieg um 2,4 Prozent oder 95 Milliarden Euro sowie die Chance auf 890.000neue Arbeitsplätze bis 2030.Das größte Potenzial der Blockchain sehen die Befragten in der eindeutigenHerkunftsbestimmung (Proof of Origin) von Produkten, Rohstoffen oderMedikamenten. Diese Anwendung dürfte bis 2030 mit rund 962 Milliarden US-Dollarden Löwenanteil zum globalen BIP beisteuern. Durch den Herkunftsnachweis steigtdie Transparenz von Lieferketten, während Betrug oder Fälschungen verhindertwerden können.Krypto-Markt gedeihtBlockchain-Lösungen für den Zahlungsverkehr und die Finanzinstrumente werden derPwC-Prognose zufolge mit 433 Milliarden US-Dollar ebenfalls wesentlich zumerwarteten BIP-Anstieg beitragen. Weltweit erforschen Notenbanken, wie sichnationale Infrastrukturen im Zahlungsverkehr durch digitales Zentralbankgeldverbessern lassen. Banken testen Stable Coins für kostengünstigegrenzüberschreitende Zahlungstransfers in Echtzeit."Seit 2009 Bitcoins erstmals in Erscheinung traten, ist der Markt fürKrypto-Währungen stark gewachsen. Das Interesse der Finanzbranche an derBlockchain und Krypto-Assets steigt. Die Regulierung treibt diese Entwicklungennoch voran. Durch die aktuellen Gesetzesänderungen für die Krypto AssetVerwahrung und elektronische Wertpapiere institutionalisiert sich dieKrypto-Industrie." sagt Thomas Schönfeld, Direktor im Bereich Financial Servicesbei PwC Deutschland, "Viele bisher zurückhaltende Marktteilnehmer erkennen dieOptionen, die sich in diesem Feld ergeben. Deutschland übernimmt hier in Europagerade eine Vorreiterrolle".Seit Jahresbeginn werden in Deutschland Krypto-Assets umfangreich reguliert. DieVerwahrung von Krypto-Werten gilt seit 1. Januar 2020 als lizenzpflichtigeFinanzdienstleistung und benötigt eine Zulassung von der Finanzaufsicht BaFin.Die EU-Kommission legte im September Legislativvorschläge zu Krypto-Werten vor.Die "Verordnung über Märkte für Krypto-Werte" (Regulation on Markets in CryptoAssets - MiCA) soll 2022 in Kraft treten sowie europaweit Rechtsklarheit und-sicherheit für Emittenten und Anbieter von Krypto-Werten schaffen.