Arbor Metals verpflichtet geologisches Team für das Goldprojekt Rakounga, Burkina Faso, Westafrika

Vancouver (Kanada). 4. November 2020. Arbor Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein erfahrenes geologisches Team mit der Planung von Anschlussarbeiten und den bevorstehenden Bohrprogrammen in seinem Goldprojekt Rakounga in Burkina Faso (Westafrika) beauftragt hat.

Das Team wird von Warren Robb, einem professionellen Geowissenschaftler mit über 30 Jahren Erfahrung geleitet. Herr Robb schloss 1987 sein Studium an der University of British Columbia mit einem Bachelor of Science in Geologie ab und ist seither für große und kleine Bergbauunternehmen tätig. Er verfügt über umfassende Erfahrungen im Betriebs- und Bohrprogrammmanagement - von kleinen vorläufigen Untersuchungen bis hin zu umfangreichen Programmen für die Definition von Erzreserven und Bergbaubetrieben. Herr Robb hat Explorationsprogramme mit Edel- und Basismetallschwerpunkt in ganz Kanada, den Vereinigten Staaten, China, Afrika und Südamerika geleitet. 2012 war Herr Robb als Chefgeologe für Roxgold Inc. tätig. In dieser Funktion beaufsichtigte er die Feldexplorations- und Diamantbohrprogramme in dessen Goldprojekten Bissa West und Yaramoko in Burkina Faso (Westafrika). Er ist derzeit Senior Vice President, Exploration bei Nexus Gold Corp., dem Verkäufer des Projekts Rakounga.

Herr Robb und sein Team mit Sitz in Burkina Faso sind seit Jahren direkt an den Arbeiten im Projekt Rakounga beteiligt und durch ihre frühere Tätigkeit in diesem Projekt bieten sie dem Unternehmen eine entscheidende Kontinuität bei seinen laufenden Explorationsplänen.

Abbildung 1: Goldkonzession Rakounga mit bestehendem PR-Goldtrend. Deutlich wird die Lücke in Richtung des Kleinbergbaubetriebs (Orpaillage) Bouboulou 1.

Über das Goldprojekt Rakounga

Das Goldprojekt Rakounga besteht aus einer Explorationskonzession mit zweihundertfünfzig Quadratkilometer Grundfläche und erstreckt sich entlang des Grünsteingürtels Goren im Zentrum von Burkina Faso. Das Unternehmen ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Kruger Gold Corp. („Kruger“) berechtigt, eine bis zu hundertprozentige Beteiligung am Projekt zu erwerben, vorbehaltlich bereits bestehender Lizenzgebührenverpflichtungen. Kruger hat die Aufsicht über sämtliche Betriebsaktivitäten im Projekt und plant die auf dem Projektgelände bereits absolvierten Bohrungen und Messungen zu erweitern.