Spannender und vor allem volatiler hätte es heute kaum werden können. Nach einer sehr schwachen Eröffnung drehte der Markt mit der Berichterstattung der US-Präsidentschaftswahl und vollzog bis zum Handelsende eine Rallye

Auf diesen Tag haben viele Politikbeobachter und auch Wirtschaftsexoerten lange gewartet. Die Wahl des US-Präsidenten. Was zunächst nach einer klaren Ablösung aussah, wendete sich in der Nacht und ist noch nicht beendet. Wie reagierte der Aktienmarkt?

Achterbahnfahrt mit Happy End?

Im Nachthandel notierten die DAX-Futures noch einmal stärker und setzten die Rally der ersten beiden Handelstagen direkt fort. Kurse über 12.200 signalisierten zunächst eine schnelle und klare Auszählung der US-Präsidentschaftswahl. Dies wandelte sich in den frühen Morgenstunden mit einigen Schlagzeilen und Redeäußerungen der Kandidaten. Sie waren beide zuversichtlich, die Wahl gewonnen zu haben, während die Stimmauszählungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen als Szenario aufwarfen.

Vorbörslich wurde damit erst einmal Druck aufgebaut, der bei 11.800 Punkten einen dynamischen Boden bildete und bereits in der ersten XETRA-Handelsstunden wieder zurück auf die runde 12.000 zulief. Damit wendete sich das Momentum komplett und weitere Eindeckungen folgten.

Als sich immer weiter herauskristallisierte, dass es keine Verwerfungen am Kapitalmarkt gibt, wie wir es vor 4 Jahren erlebt hatten, stiegen die Kurse weiter. Vor allem zum Start der Wall Street gab es weiteres Kaufinteresse und damit ein klares Plus im DAX. Mit 235 Punkten Gewinn hat der Index damit rund 800 Punkten seit dem Tief vergangener Woche zurückgelegt und die Abwärtswelle zu einem großem Teil wieder revidiert.

Die Eckdaten des Handelstages lesen sich wie folgt:

Eröffnung 11.896,11PKT Tageshoch 12.329,96PKT Tagestief 11.848,21PKT Vortageskurs 12.088,98PKT

Der heutige Intraday-Chartverlauf zeigt den das Reversal noch einmal deutlich auf:

Kann sich diesee Stärke bis zum entgültigen Ende der Auszählung von US-Wahlstimmen halten oder gar fortsetzen?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

In den USA waren vor allem Pharma-, Öl- und Techwerte heiß begehrt. Für den DAX stand Delivery Hero im Vordergrund und dort das Allzeithoch. Nach den Zahlen von HelloFresh zum Wochenstart und der heutigen Bilanz von Zalando, welche vom Kaufverhalten in der Corona-Zeit profitierten.

Darüber sprachen wir am Morgen mit unseren Händler:

Direkt vom Wahlausgang in Richtung Donald Trump profitierte heute Fresenius Medical Care.

Bei Vonovia laufen die Geschäfte auch dank der Auslandszukäufen und steigenden Mieten in Großstädten sehr gut. Das Jahresziel soll erreicht und auch die Aktionäre sollen daran beteiligt werden. Für 2020 steht eine Dividende in Höhe von 1,69 Euro je Aktie in Aussicht, was an der Börse sehr gut ankam.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Die Zahlen von BMW sorgten an der Börse für keine große Volatilität. Auch diese interpretierten wir am Morgen im Interview.

Wie wirkte sich dieser starke Wahltag auf das mittelfristige Chartbild vom DAX aus?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Die Volatilität war auch heute wieder hoch und lässt nun zum Tagesende hin nach. Nach der Erholungsrallye heute kann der DAX nun erst einmal wieder über der 200-Tage-Linie notieren und Anleger vor die Entscheidung stellen, ob diese Bewegung nachhaltig oder rein dem Wahlausgang geschukdet sind.

Mittelfristig sieht es zumindest wieder positiver aus:

Der Abend wird vielleicht noch eine tragfähige Entscheidung im US-Präsidentschaftswahlkampf geben können.

Wir berichten über den aktuellen Stand wieder morgen vor XETRA-Eröffnung auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

