DGAP-News: Basler AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Basler AG: Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2020: Basler wächst mit hoher Profitabilität und konkretisiert Prognose am oberen Ende des Korridors. 05.11.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2020:

Basler wächst mit hoher Profitabilität und konkretisiert Prognose am oberen Ende des Korridors.

- Auftragseingang: 128,3 Mio. € (VJ: 122,7 Mio. €, +5 %)

- Umsatz: 129,2 Mio. € (VJ: 123,2 Mio. €, +5 %)

- EBITDA: 28,2 Mio. € (VJ: 23,1 Mio. €, +22 %)

- Vorsteuer-Ergebnis: 18,1 Mio. € (VJ: 13,1 Mio. €, +38 %)

- Vorsteuerergebnismarge: 14,0 % (VJ: 10,6 %)

- Periodenüberschuss: 13,7 Mio. € (VJ: 9,3 Mio. €, +47 %)

- Freier Cashflow: 7,1 Mio. € (VJ: -14,6 Mio. €)

Ahrensburg, den 05.11.2020 - Die BASLER AG, weltweit führender Hersteller von Industrie-Kameras, legt heute Zahlen für die ersten neun Monate 2020 vor.

Der Basler-Konzern hat die ersten neun Monate mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen und damit eine solide Basis zum Erreichen der Umsatz- sowie Profitabilitätsprognose für das Gesamtjahr 2020 gelegt.

Der Umsatz stieg zum Vergleichszeitraum 2019 um 5 % auf 129,2 Mio. € (VJ: 123,2 Mio. €). Der Auftragseingang stieg ebenfalls um 5 % auf 128,3 Mio. € (VJ: 122,7 Mio. €). Das hohe Wachstum des ersten Quartals schwächte sich im Laufe des zweiten und dritten Quartals ab.

Basler entwickelte sich auch in der turbulenten Corona-Zeit besser als die Branche, die in den ersten neun Monaten einen deutlichen Rückgang verzeichnete. Stand Ende September 2020 berichtete der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) für das aufgelaufene Jahr 2020 einen Umsatzrückgang in Höhe von 7 % für die deutschen Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten. Die Auftragseingänge der Branche sanken gemäß VDMA im gleichen Zeitraum sogar um 10 %.