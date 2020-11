Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Anleger bleiben zuversichtlich trotz offenem Wahlausgang Trotz des weiterhin offenen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag in Kauflaune gezeigt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 2,12 Prozent auf 28 438,33 Punkte. Damit …