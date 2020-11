APA ots news: Staatliche Kreditgarantien und geldpolitische Maßnahmen des Eurosystems unterstützen Kreditvergabe der Banken an Unternehmen

Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das Kreditgeschäft vom Oktober 2020 (Bank Lending Survey)

Wien (APA-ots) - Die Geldpolitik des Eurosystems und staatliche Kreditgarantien sichern die Liquidität und günstige

Finanzierungsbedingungen während der COVID-19-Pandemie. Trotzdem passen die Banken ihre Kreditangebotspolitik an die geänderte Risikosituation und die unsicheren Aussichten an. Unternehmen fragen Kredite vor allem zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit und ihres Betriebs in der aktuellen Krise nach. Der Finanzierungsbedarf für Anlageinvestitionen ist hingegen eingebrochen. Während die Nachfrage nach Wohnbaukrediten wieder leicht steigt, ist jene nach Konsumkrediten zurückgegangen. Das zeigen die Ergebnisse der vierteljährlichen Umfrage über das Kreditgeschäft, in der führende Banken im Euroraum und damit auch in Österreich nach ihren Einschätzungen gefragt werden. Die Umfrage wurde in der zweiten Septemberhälfte 2020 durchgeführt.