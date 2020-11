3 Aktien, die dich reich machen könnten

CEO Daniel Schreiber und Präsident Shai Wininger wurde bewusst, dass die gleichen Versicherungsunternehmen wie noch vor 100 Jahren die Branche kontrollierten. Hier war die Chance für Disruption vorhanden.

Sie bauten das Unternehmen auf der Grundlage des maschinellen Lernens und der Verhaltensökonomie auf. Das bedeutet, dass das System Tausende von Berechnungen ausführen und effiziente Empfehlungen für Kunden ohne menschliche Eingriffe abgeben kann. Dies spart dem Unternehmen eine Menge Geld und den Versicherungsnehmern Zeit.

Kunden melden sich über den Chatbot Maya an. Die Einreichung erfolgt über den Chatbot Jim, der etwa ein Drittel davon unmittelbar bearbeitet.

Lemonade ist zudem eine B-Corporation, was bedeutet, dass sie eine starke soziale Komponente in ihrer Tätigkeit hat. In diesem Fall übernimmt das Unternehmen einen Satz von 25 % jeder Prämie, und der Rest wird für die Schadensregulierung verwendet. Was am Ende des Jahres übrig bleibt, geht an eine Wohltätigkeitsorganisation nach Wahl des Versicherungsnehmers.

Das Unternehmen begann mit dem Verkauf von Versicherungen für Mieter und Hausbesitzer und führte im Juli eine Haustierversicherung ein. Sie ist in den meisten US-Bundesstaaten tätig. Das Unternehmen bietet auch Hausrat- und Haftpflichtversicherungen in Deutschland und den Niederlanden an. Aber hier sind noch viele Märkte vorhanden. Für das Unternehmen gibt es noch jede Menge Platz zum Wachsen.

Die Einnahmen stiegen im zweiten Quartal 2020 um 117 %. Auch die Kundenkonten und Gesamtprämien wuchsen drei- oder zweistellig.

Lemonade ging im Juli unter großem Trubel an die Börse und stieg am ersten Handelstag um 139 % gegenüber dem IPO-Preis von 29 USD. Seitdem sind die Aktien jedoch um 28 % gefallen und lagen neulich bei 50,29 USD. Das liegt hauptsächlich daran, dass das Unternehmen noch keinen Gewinn erzielt hat. Doch sobald dies der Fall ist, dürften sich die Anleger über starke Zahlen freuen.