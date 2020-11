BERLIN, 9. November 2020 /PRNewswire/ -- In dieser Weihnachtszeit würdigt Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, den ultimativen Ausdruck menschlicher Verbundenheit und Solidarität: die Umarmung. Vor dem Hintergrund eines herausfordernden Jahres voller Ungewissheit und vieler Trennungen hat sich menschliche Verbundenheit noch nie so wichtig gefühlt wie heute, und die neue Weihnachtskampagne „Wir werden uns wieder umarmen" versucht, in ganz Europa das Gefühl von Optimismus und Hoffnung zu vermitteln.

Die Kampagne wird durch eine Reihe von Umarmungs-Portraits zum Leben erweckt, intime und emotionale Bilder, die von der Dokumentar- und Porträtfotografin Sarah Blais aufgenommen wurden. Ergänzt wird dies durch den herzerwärmenden Film „100 Jahre Umarmungen", der unter der Leitung und Regie von Vincent Haycock, dem international bekannten visuellen Geschichtenerzähler, entstand und zu dem Titel „Godspeed" des legendären Liedermachers und Sängers Frank Ocean gedreht wurde.

Die Schlichtheit und emotionale Wirkung der Umarmung sind während der gesamten Kampagne zu spüren. Ob es Freunde sind, die Arm in Arm gehen, eine Tochter, die ihren betagten Vater umarmt, oder Paare aller Altersgruppen, Geschlechter und Orientierungen, die sich umarmen – die Protagonisten sind durchweg reale und verwandte Menschen, die den Fokus von Inszenierung, Models und Mode wegnehmen und ihn auf die Botschaft der Hoffnung für die Zukunft legen, wenn wir unsere Lieben wieder umarmen können.

„Die zentrale Idee unserer Weihnachtskampagne, die menschliche Verbindung, spiegelt sich in der Art und Weise wider, in der wir auf unsere Kundschaft zugehen. Unsere Strategie ist es, vor allem soziale Belange zu berücksichtigen und so durch relevante und nachvollziehbare Geschichten mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Kontakt zu treten." Barbara Daliri, Senior Vice President Sales & Marketing bei Zalando, kommentiert: „Es war wichtig für uns, uns mit den außergewöhnlichen Umständen und der Ungewissheit dieser Weihnachtszeit auseinanderzusetzen und gleichzeitig mit der Gemeinschaft, in der wir leben, das Gefühl der Hoffnung für die Zeit zu teilen, in der wir in der Lage sein werden, uns wieder mit unseren Lieben zu verbinden.