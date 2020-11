CPS Energy und VIA kündigen Partnerschaft für erneuerbares Erdgas an

SAN ANTONIO, 9. November 2020 /PRNewswire/ -- CPS Energy und VIA Metropolitan Transit geben Einzelheiten über eine neue Partnerschaft im Bereich der Kraftstoffversorgung bekannt, dank der ab 2021 die über 500 Busse der VIA-Flotte mit erneuerbarem Erdgas (RNG) aus Mülldeponie-Biogas versorgt werden sollen.

Die Ankündigung unterstreicht die Partnerschaft von CPS Energy mit dem Mobilitätsanbieter der Region bei der Bereitstellung erneuerbarer Kraftstoffe für den Einsatz in seiner mit komprimiertem Erdgas (Compressed Natural Gas, CNG) betriebenen Flotte. VIA verfügt über ein diversifiziertes aktives Flottenportfolio mit 502 Bussen, die vorwiegend mit CNG-Kraftstoff betrieben werden. Darüber hinaus sind einige diesel-elektrische Hybrid-Fahrzeuge, elektrische Fahrzeuge sowie Diesel- und Propanfahrzeuge im Einsatz. Die Umstellung der VIA-Flotte auf mit CNG betriebene Fahrzeuge begann im Jahr 2017 und soll die NOx-Emissionen der ersetzten Dieselbusse um 97 % senken. Mit dieser einzigartigen Partnerschaft werden die Bemühungen von VIA hinsichtlich der Umweltverantwortung des Unternehmens unterstrichen, indem ein Produkt mit negativen bis niedrigen Kohlenstoffemissionen als Kraftstoff für ihre Fahrzeuge geliefert wird.

„CPS Energy denkt global und handelt lokal, um unserer Gemeinschaft innovative Lösungen zu bieten. Wir freuen uns sehr über diese neue Zusammenarbeit mit dem langjährigen öffentlichen Transportunternehmen im Raum San Antonio", sagte Paula Gold-Williams, Präsidentin und CEO von CPS Energy. „VIA ist bereits bei vielen Projekten unserer Gemeinschaft ein wichtiger Vorreiter und Partner gewesen. Gemeinsam gehen CPS Energy und VIA nun diesen wichtigen Schritt nach vorn, um einen Beitrag zur Verbesserung unserer Umwelt zu leisten. Besonders wichtig ist dabei, dass RNG als neue Technologie dazu beitragen wird, den Kohlenstoff-Fußabdruck von San Antonio zu reduzieren. Für CPS Energy ist es zudem eine weitere Komponente unserer kreativen Strategie Flexible PathSM. Sie soll neu entstehende Möglichkeiten zum Umweltschutz nutzen und gleichzeitig die an unsere Kunden gehenden Rechnungen weiterhin erschwinglich und unsere Dienstleistungen zuverlässig halten."