BAADER BANK belässt SAP SE auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat SAP nach einem enttäuschenden Ausblick von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 148 auf 123 Euro gesenkt. Diese Enttäuschung sei nicht abgemildert worden durch neue Ambitionen des Software-Entwicklers für 2025, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Man müsse nun womöglich ein, zwei Quartale Geduld zeigen, doch die aktuelle Bewertung könne nicht ignoriert werden./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 11:17 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET