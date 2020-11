Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax testet nach Montagsrally 13 200-Punkte-Marke Am deutschen Aktienmarkt hält die freundliche Stimmung nach dem spektakulären Wochenauftakt an. Nach weiteren moderaten Vortagesgewinnen überwand der Dax am Mittwoch bereits wieder die Marke von 13 200 Punkten. Kurz nach dem Handelsauftakt legte …