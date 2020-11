Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nasdaq100 - Short glattstellen Am Vortag hieß es: Bei einem erneuten Abprall an der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals, wäre mit einem Rücklauf bis zur Unterstützung am 50er-EMA bei aktuell 11.400 Punkten zu rechnen. Es bietet sich eine weitere Short-Chance im Bereich von …