Makara informiert über aktuelle Entwicklungen

Rude Creek, Yukon

Die geologische Protokollierung der RC-Bohrlöcher (Anm.: Bohrlöcher mit Umkehrspülung) bei Rude Creek wurde abgeschlossen. Die Alteration des Granodiorit-Muttergesteins, die im eingeschränkten RC-Bohrprogramm 2019 verzeichnet wurde, wird auch weiterhin in den Bohrungen 2020 beobachtet. Makara wartet derzeit auf die Analyseinformationen aus dem Labor in Vancouver und die ersten Ergebnisse der großen Anzahl der eingereichten Proben; sie werden für Ende November erwartet. Obwohl die Analyseergebnisse direkt mit den Bohrprotokollierungen korreliert werden, möchte das Unternehmen zusätzliche Details zur Geologie und der weit verbreiteten Alteration sammeln und wird Corescan Pty. Ltd. („Corescan“) mit der Durchführung weiterer eingehender mineralogischer Kartierungen der RC-Splitter beauftragen. Die Expertise von Corescan besteht in (i) der Datenerfassung, der Kernfotografie, der 3D-Laser-Profilerstellung und der hyperspektralen Bildgebung, (ii) der Datenverarbeitung, der Mineralidentifizierung, der Mineralkartierung und der Identifizierung der spektralen Parameter durch hyperspektrale Messungen, die einen Spektralbereich von 450 bis 2.500 Nanometern bei einer spektralen Auflösung von 4 Nanometern abdecken.

Die Integration der Daten aus dem angrenzenden Konzessionsgebiet Idaho des Unternehmens und den neu abgesteckten Win-Claims des Unternehmens in den Datensatz von Rude Creek ist im Zuge der Planung des Programms 2021 für die Projekte im Yukon im Gange.

Mine Davis und Projekt Paradise Valley, Nevada

Die Feldarbeiten im Goldprojekt von Makara in der Nähe von Gabbs (Nevada) sind im Gange. Vorläufige geologische Kartierungen wurden eingeleitet und unser Partner Almadex Minerals Ltd. hat leitende Berater ausgewählt. Der Plan sieht vor, dass der nördliche Bereich der Mine Davis bis März 2021 für Bohrungen vorbereitet werden soll. Diese Arbeiten beinhalten die Zusammenführung aller ehemaligen Kartierungen mit den neuen Kartierungen und die Integration der früheren Bohrergebnisse. Die Bodenkartierungen werden sich 2021 größtenteils auf das angrenzende Projekt Paradise Valley konzentrieren. An mehreren Standorten bei Paradise Peak wurde eine beträchtliche hydrothermale geologische Alteration festgestellt, daher hat sich das Unternehmen entschieden, das neue WorldView 2-System (Alterationskartierungssystem mittels Satelliten) bei der Kartierung des Projekts einzusetzen. Das WorldView 2-System hat eine Betriebshöhe von 770 Kilometern und bietet eine panchromatische Auflösung von 46 Zentimetern sowie eine multispektrale Auflösung von 1,85 Metern. Die Ergebnisse der Kartierungen mit dem WorldView 2-System werden im Laufe des Monats erwartet und werden unseren Geologen bei der Definition aller Zonen mit bedeutender hydrothermaler Alteration im Konzessionsgebiet sehr behilflich sein, in denen auch das Vorkommen einer Goldmineralisierung vermutet werden kann.