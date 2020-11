COMMERZBANK stuft Hamborner Reit auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Hamborner Reit von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 10 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen verfüge mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie über eines der widerstandsfähigsten Grwerbeimmobilien-Portfolios, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher sei es in der Lage gewesen, die Dividendenzahlung für das vergangene Jahr ebenso aufrecht zu erhalten wie den anlässlich des jüngsten Quartalsberichts bestätigten operativen Ergebnisausblick (FFO). Die Bewertung der Aktie sei allerdings im Vergleich zu den Wettbewerbern nicht mehr so attraktiv./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Hamborner REIT Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de