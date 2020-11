ABO Wind meldet weitere Einzelheiten zur geplanten und bereits angekündigten Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 550.000 Aktien. „Der endgültige Platzierungspreis wird in einem sogenannten Bookbuilding-Verfahren innerhalb einer Spanne zwischen 29,50 bis 31 Euro ermittelt”, kündigt die Gesellschaft am Montag an. Wird das Volumen komplett platziert, erzielt ABO Wind vor Kosten bis zu 17 Millionen Euro als Emissionserlös aus ...