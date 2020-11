Veeva Vault PromoMats unterstützt Bristol Myers Squibb bei der Beschleunigung von konformem Inhalts für das Markt-Engagement

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) Veeva Vault PromoMats einführt, um schnelle, konforme Inhalte über alle digitalen Kanäle zu liefern und so die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Mit Vault PromoMats wird Bristol Myers Squibb in der Lage sein, automatisch einreichungsbereite Formulare für 2253 und beschleunigte Genehmigungsprodukte zu generieren, eine neue Funktion, die voraussichtlich im Dezember 2020 verfügbar sein wird. Das führende biopharmazeutische Unternehmen kann den Zeitaufwand für das Verpacken von Werbematerialien, die per Electronic Common Technical Document (eCTD) an die Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit der USA geschickt werden müssen, erheblich reduzieren.

Die Annahme von Vault PromoMats baut auf Bristol Myers Squibbs Erfolg mit anderen Anwendungen der Veeva Commercial Cloud auf, darunter Veeva CRM, Veeva CRM Engage Meeting, Veeva CRM Approved Email, Veeva CRM Events Management und Veeva Vault MedComms. Veeva gibt Bristol Myers Squibb die kommerzielle Grundlage für konforme Inhalte und Multichannel-Engagement, um ein maßgeschneidertes Kundenerlebnis zu schaffen.

Vault PromoMats ist eine fortschrittliche Anwendung, die digitales Asset-Management mit medizinischer, rechtlicher und behördlicher Überprüfung kombiniert, um die globale Wiederverwendung von Werbematerialien zu verbessern und die Compliance von der Inhaltserstellung bis zur Verteilung zu gewährleisten. Mit Vault PromoMats unterstützt Veeva die Biowissenschaften dabei, den sich entwickelnden Vorschriften einen Schritt voraus zu sein, einschließlich des Termins Juni 2021, bis zu dem Organisationen Werbematerialien elektronisch mit den neuesten eCTD-Anforderungen einreichen müssen.

„Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb fortzusetzen und dazu beizutragen, dass Werbematerialien angesichts einer wachsenden Menge an Inhalten, Kanälen und Komplexität effizient auf den Markt kommen“, sagte Pooja Ojala, Vice President of Commercial Content bei Veeva. „Veeva hat sich der Produktqualität und schnellen Innovation verschrieben, die Führungspersönlichkeiten wie Bristol Myers Squibb dabei helfen, die Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig ihren Kunden ein eindrucksvolleres Erlebnis zu bieten.“