Biontech, Nikola, Nvidia, Daimler – jetzt die anderen Favoriten wählen…

Liebe Leser, 83,1% aller Aktien des S&P 500 notieren im Moment oberhalb der 200-Tage-Linie, das schrieben wir Dienstag Mittag. Da notierte der DAX bei 13.180, erneut wurde die 13.200 angelaufen. Die entsprechende Grafik mit den 3 Punkten seit 2019, an denen dies schon einmal so war, ist bei uns im Börsendienst raus. Wichtig für das Investieren just in diesen Tagen – geschickt sich innerhalb der Markttage bewegen. Den 25. DAX-Trade in Folge! konnten wir am Dienstag mit Gewinnmitnahmelimit im DAX abschließen, in unserem Turbo-Dienst. Schaut gerne kostenfrei rein und wer danach Lust hat, der testet uns gerne unter www.feingold-academy.com/boersendienst Viel Spaß! Seit Juni sind wir damit Flop-Trade-Los. Eine Serie, die man vielleicht lange suchen muss und nicht nur die Arbeit unseres Teams ist es, sondern das explizite Auslesen von Sentiment- und Stimmungsdaten und das konsequente Handeln danach. Damit geht es weiter – und so legen wir den Grundstein 2021 für Sie und Euch. Das Sentiment ist auch wichtig, zu verstehen, wie man Biontech, Varta, Curevac, SAP, Moderna oder Va-Q-Tec handelt. Wie man sie günstiger kauft, zu besseren Zeitpunkten. Ehe wir es episch hier ausführen – im Webinar vom 16.11 - hier klicken - haben wir ab Minute 5. ganz ausführlich dargestellt und erklären Euch, wie man sich in einem Markt mit Biontech, Curevac, Zoom, OMV oder Moderna und dem DAX bewegt.