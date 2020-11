Amazon und Global Optimism heißen Henkel und Signify zum Klimaversprechen („The Climate Pledge“) willkommen

Treibhausgasemissionen regelmäßig zu messen und darüber zu berichten;

Dekarbonisierungsstrategien im Einklang mit dem Pariser Abkommen durch echte geschäftliche Veränderungen und Innovationen umzusetzen, einschließlich Effizienzsteigerungen, erneuerbarer Energien, Materialreduzierungen und anderer Strategien zur Beseitigung von Kohlenstoffemissionen;

alle verbleibenden Emissionen durch zusätzliche, quantifizierbare, reale, dauerhafte und sozial nützliche Ausgleichsmaßnahmen zu neutralisieren, um bis 2040 einen jährlichen Netto-Kohlenstoffausstoß von Null zu erreichen.

„Mit der Unterzeichnung des Klimaversprechens ergreifen Unternehmen auf der ganzen Welt kollektive Maßnahmen, um unseren Planeten vor den katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels zu schützen“, sagte Jeff Bezos, Founder und CEO von Amazon. „Wir begrüßen Henkel, da sie sich unserer Verpflichtung anschließen, bis 2040, ein Jahrzehnt vor dem Pariser Abkommen, netto null Kohlenstoff zu erreichen. Wir freuen uns auch darüber, dass Signify, das Anfang dieses Jahres die Klimaneutralität erreicht hat, dem Klimaversprechen beitreten wird, mit dem Ziel, mit anderen Unterzeichnern zusammenzuarbeiten und bewährte Verfahren auszutauschen. Diese Unternehmen stellen eine wichtige Führungsrolle unter Beweis, da sie uns helfen, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu beschleunigen und den Planeten für künftige Generationen zu schützen.“

Das Engagement von Henkel für eine Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit ist seit Jahrzehnten in der Unternehmenskultur verankert. Das Unternehmen arbeitet eng mit Amazon zusammen, um nachhaltige Innovationen zu fördern – zum Beispiel, um das Kundenerlebnis durch neue und nachhaltige Verpackungen zu verbessern. Langfristiges Ziel von Henkel ist es, bis 2040 klimafreundlich zu werden. Kurzfristig plant das Unternehmen, den CO2-Fußabdruck seiner Produktion bis 2025 um 65 % und bis 2030 um 75 % zu reduzieren. Bis 2030 soll der Strom, den Henkel für seinen Betriebsablauf verbraucht, zu 100 % aus erneuerbaren Quellen stammen. Und bis 2040 will Henkel alle verbleibenden in der Produktion eingesetzten fossilen Brennstoffe auf klimaneutrale Alternativen umgestellt haben und überschüssige klimaneutrale Energie an Dritte liefern. Darüber hinaus will Henkel mit seinen Marken und Technologien Kunden, Konsumenten und Lieferanten dabei unterstützen, in einem Zehnjahreszeitraum von 2016 bis 2025 100 Millionen Tonnen CO2 einzusparen.