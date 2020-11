AKTIE IM FOKUS Zeal steigen - Hauck & Aufhäuser sieht reichlich Kurspotenzial Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.11.2020, 11:15 | 65 | 0 | 0 19.11.2020, 11:15 | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Privatbank Hauck & Aufhäuser hat am Donnerstag die Aktien von Zeal Network an die Spitze des SDax getrieben. Sie gewannen 3,6 Prozent auf 40,40 Euro. Die Bank hat die Aktien mit "Kaufen" in die Bewertung aufgenommen und macht mit einem Kursziel von 52 Euro ein Drittel Aufwärtspotenzial aus. Mit der Übernahme von Lotto24 und einem klaren Fokus auf das deutsche Online-Lotteriespiel ohne Buchmacherrisiken sei quasi ein "neues Zeal" entstanden, argumentierte Analystin Marie-Therese Gruebner. Die Kunden zeichneten sich durch Treue aus, das Marketing sei wirksam und die Kostenbasis niedrig./bek/jha/ Seite 2 ► Seite 1 von 2 ZEAL Network Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de



