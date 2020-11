FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im Wert nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1825 US-Dollar und damit etwas weniger als im frühen Handel. Die türkische Lira profitierte dagegen von einer deutlichen Zinsanhebung der Notenbank. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1868 Dollar festgesetzt.

Der Euro wurde zum einen durch den auf breiter Front aufwertenden Dollar belastet. Ausschlaggebend war die trübe Aktienmarktstimmung, die die Anleger in die Reservewährung lockte. Andere Währungen gaben zumeist nach.