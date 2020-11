BIOTECON Diagnostics launcht das foodproof Aspergillus Detection LyoKit zum Nachweis von Aspergillus in Cannabis

POTSDAM, Deutschland, 19. November 2020 /PRNewswire/ -- BIOTECON Diagnostics gibt die Markteinführung seines äußerst praktischen, sensitiven, schnellen und einfach zu handhabenden lyophilisierten Testkits - des food proof Aspergillus Detection LyoKits - bekannt. Innerhalb von nur zwei Tagen, einschließlich Anreicherung, identifiziert der Multiplex-Assay unabhängig voneinander vier pathogene Aspergillus Arten - A. flavus, A. fumigatus, A. niger und A. terreus - in einer Vielzahl von Cannabisproben in einer einzigen PCR-Reaktion.

"Mit der zunehmenden Legalisierung von Cannabis für medizinische und Freizeitzwecke in den USA und in anderen Ländern werden Cannabisprodukte schnell für eine große Zahl von Konsumenten leicht zugänglich. Genau wie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie müssen die Hersteller die gesetzlichen Test-Bestimmungen einhalten, um sicherzustellen, dass ihre Produkte für den Konsum sicher sind. Mikrobielle Kontamination, entweder aufgrund schlechter Pflanzenwachstumsbedingungen oder mangelhafter Hygienepraktiken, kann Cannabisprodukte in verschiedenen Stadien bedrohen: Vom Anbau, über die Produktion bis hin zum Versand und Konsum. Zu den wichtigsten mikrobiellen Kontaminationen, die für die Cannabistests relevant sind und für die wir Testkits in unserem Portfolio haben, gehören Salmonellen, STEC und Enterobacteriaceae sowie pathogene Aspergillus-Spezies.", sagt Dr. Kornelia Berghof-Jäger, CEO von BIOTECON Diagnostics.

"Aspergillus-Tests in Cannabis sind von besonderer Bedeutung, da einige Spezies wie A. niger, A. fumigatus und A. flavus dafür bekannt sind, Mykotoxine zu produzieren. Dies kann insbesondere für immungeschwächte Personen, die in der Folge u.a. eine schwere invasive Aspergillose entwickeln können, ernsthafte Gesundheitsprobleme mit sich bringen. Angesichts des Mangels an Schnelltests für die mikrobielle Untersuchung von Cannabis im Allgemeinen und des dringenden Bedarfs an Aspergillus-Tests im Besonderen freuen wir uns, unser zuverlässiges und schnelles Kit jetzt auf den Markt zu bringen. Es wurde so konzipiert, dass es alle Spezifikationen der AOAC SMPR für den Nachweis von Aspergillus in Cannabis und Cannabisprodukten vollständig erfüllt.", so Dr. Kornelia Berghof-Jäger weiter.