FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Fondsbranche hat im dritten Quartal zugelegt. Das Neugeschäft mit Publikumsfonds und Spezialfonds wuchs im Sommer. Insgesamt warben die Vermögensverwalter von Juli bis September netto rund 28,9 Milliarden Euro an neuem Kapital ein, teilte der Branchenverband BVI am Donnerstag in Frankfurt mit. Das dritte Quartal ist damit der absatzstärkste Dreimonatszeitraum in diesem Jahr. In den ersten neun Monaten lag der Absatz bei rund 71 Milliarden Euro und damit auf Vorjahresniveau.

Offene Spezialfonds verzeichneten im dritten Quartal Zuflüsse von 14,2 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal hatten sie quasi stagniert. Spezialfonds werden für institutionelle Investoren wie Versicherer oder Versorgungswerke aufgelegt. In den ersten neun Monaten lagen die Zuflüsse bei 47,6 Milliarden Euro.