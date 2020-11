FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Händler nannten die durchwachsene Aktienmarktstimmung als Grund. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,06 auf 175,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,58 Prozent.

Am Freitag stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die an den Finanzmärkten für Kursbewegung sorgen könnten. Allerdings äußern sich einige hochrangige Notenbanker, darunter die Führungsriege der Europäischen Zentralbank. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte bereits am Donnerstag klargestellt, dass angesichts der angespannten Corona-Lage eine weitere Lockerung der Geldpolitik zu erwarten ist./bgf/jkr/jha/